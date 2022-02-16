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Dünya

Putin ve Bolsonaro'dan dünyadaki çatışmalara "barışçıl çözüm" çağrısı

Emre Gürkan Abay   | 16.02.2022
Putin ve Bolsonaro'dan dünyadaki çatışmalara "barışçıl çözüm" çağrısı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyada artan istikrarsızlıktan endişe duyduklarını belirterek, çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasına yönelik çağrıda bulundu.

Kremlin, Putin ve Bolsonaro’nun, başkent Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından imzaladıkları ortak bildiriyi yayımladı.

Rusya ve Brezilya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi gündemindeki konularda iş birliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardıklarına işaret edilen bildiride, “İki lider, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadeleye katkıda bulunmak için iş birliğini geliştirmeyi kabul ettiler.” denildi.

İki liderin, dünyada artan istikrarsızlık nedeniyle endişelerini dile getirdiği bildiride, “Liderler, dünyanın çeşitli yerlerinde artan istikrarsızlık konusundaki endişelerini dile getirdiler ve çatışmaların BM Tüzüğü dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun, barışçıl ve diplomatik çabalarla çözülmesi gerektiği görüşünü paylaştılar.” ifadesine yer verildi.

Bildiride, iki ülke arasındaki askeri ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önemine işaret edilerek, “Liderler, açık denizlerdeki hidrokarbon kaynakların çıkarılması, hidrojen ve nükleer enerjinin geliştirilmesi gibi konularda görüşmeleri derinleştirme niyetlerini dile getirdiler.” denildi.

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