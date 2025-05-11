Putin, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
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Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
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