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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi

Ali Cura  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Putin, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

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Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

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