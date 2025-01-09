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Dünya

Putin, Rusya’nın Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısını “büyük çevre tehlikesi” şeklinde tanımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de, fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrolün ülkenin bazı sahil kentlerinde açtığı kirliliği “son yılların en büyük çevre tehlikelerinden birisi” şeklinde tanımladı.

Emre Gürkan Abay  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Putin, Rusya’nın Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısını “büyük çevre tehlikesi” şeklinde tanımladı

Moskova

Putin, başkent Moskova’da Rus yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin Karadeniz sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Söz konusu çalışmaları eleştiren Putin, “Aldığım bilgilerden, zararı asgari düzeye indirmek için yapılanların henüz yeterli olmadığı sonucuna varıyorum.” dedi.

Putin, felaketin etkilerini azaltmak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın gerekli tüm çalışmaları yapması gerektiğini vurgulayarak, “Bu, son yıllarda karşılaştığımız en ciddi çevresel tehlikelerden birisidir.” dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da toplantıda yaptığı konuşmada, Kerç Boğazı bölgesinde 25 ton, Anapa Limanı civarında ise bugüne kadar 14 ton petrolün toplandığını söyledi.

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık 2024’te ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülkede acil durum ilan etmişti.

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