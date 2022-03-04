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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Putin: Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmeler yapılması öngörülüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Erbil Başay   | 04.03.2022
Putin: Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmeler yapılması öngörülüyor

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz’un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, iki liderin 1 saat süren görüşmede farkı görüşleri paylaştığını aktararak, "Şansölye, derin endişesini dile getirdi. Günlerdir Ukrayna'dan kötü görüntüler ve bilgiler geliyor. Scholz, Rus yönetimine tüm çatışmaları derhal durdurmaya ve çatışmaların olduğu bölgelere insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı." ifadesine yer verdi.

Putin ve Scholz’un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

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