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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantı düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 9. gününe girerken Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirildi.

04.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde

Kiev/Ankara


Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.

Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kontrol Rus ordusuna geçti

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

Rus güçleri 9 bin 166 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus annelere seslenerek, "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes için anlaştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

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