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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Japonya'da 70 kişi Ukrayna'nın 'uluslararası lejyon' çağrısına cevap verdi

Japonya'da çoğu eski Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üyesi 70 kişi, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliğinin, Rus güçlerine karşı savaşılması çağrısına cevap verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.03.2022
Japonya'da 70 kişi Ukrayna'nın 'uluslararası lejyon' çağrısına cevap verdi

Tokyo

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hafta sonu, Rusya'ya karşı oluşturulacak "uluslararası lejyonun" parçası olmaları için yabancılara yönelik çağrısının etkisi sürüyor.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliği, yaşları 20 ila 60 arasında değişen ve çoğu eski SDF mensubu Japon vatandaşı 70 kişi bu çağrıya cevap verdiğini bildirdi.

"Uluslararası lejyona" katılmak isteyenlerin gösterdiği sebepler arasında, "Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırılarını affetmeme" ve "bir Japon olarak savaşı durdurmayı isteme" olarak kayda geçtiğine dikkati çekildi.

Söz konusu çağrının yer aldığı mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan kaldıran büyükelçilik bunun yerine, sağlık, afet önleme, bilgi iletişim sahalarından gönüllü aradığını kamuoyuna duyurdu

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Japon vatandaşlarına bu çağrıya yönelik, "Dışişleri Bakanlığı bütün Ukrayna'ya yönelik tahliye tavsiyesi yayımladı. Halkın 'amacına bakılmaksızın' seyahatini durdurmalarını istiyoruz" dedi.

Lejyon çağrısı

Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen "yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak" kararı ay başında imzalamıştı.

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

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