Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,786.00
BTC/USDT
93,984.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda üyelerin sorularını yanıtlıyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Ali Cura, Davit Kachkachishvili  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Moskova/Kiev

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirerek “Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi.” ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek “Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.” dedi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, “Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. ​​​​​​​

Ukrayna: Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde harekatımız sürüyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığına ilişkin açıklaması değerlendirildi.

Kursk bölgesindeki çatışmaların sona erdiğine yönelik Rusya'dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetlerinin Kursk bölgesinin bazı ilçelerinde savunma harekatı devam ediyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki durumun ağır olduğu vurgulanarak, Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı yoğun ateş açarak mevzilerini korumaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun bölgede kuşatılma tehlikesi olmadığının belirtildiği açıklamada, "Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod bölgesinin bazı ilçelerinde birliklerimizce yürütülen aktif operasyonlar da devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "yarı maraton" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eğirdir Gölü'nün su ekosistemi mercek altında
Veteriner hekimler, sahipsiz köpek sorununun çözümünde daha fazla görev üstlenecek
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı
İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Macron, Putin'in "yalan söylemeyi bırakması" gerektiğini ifade etti

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet