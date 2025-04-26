Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.
Moskova/Kiev
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.
Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirerek “Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi.” ifadesini kullandı.
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Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek “Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.” dedi.
Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, “Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı.
Ukrayna: Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde harekatımız sürüyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığına ilişkin açıklaması değerlendirildi.
Kursk bölgesindeki çatışmaların sona erdiğine yönelik Rusya'dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetlerinin Kursk bölgesinin bazı ilçelerinde savunma harekatı devam ediyor." denildi.
Açıklamada, söz konusu bölgedeki durumun ağır olduğu vurgulanarak, Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı yoğun ateş açarak mevzilerini korumaya devam ettiği aktarıldı.
Ukrayna ordusunun bölgede kuşatılma tehlikesi olmadığının belirtildiği açıklamada, "Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod bölgesinin bazı ilçelerinde birliklerimizce yürütülen aktif operasyonlar da devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.