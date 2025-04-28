Dolar
38.45
Euro
44.02
Altın
3,344.23
ETH/USDT
1,796.00
BTC/USDT
94,504.00
BIST 100
9,306.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesinin manipülasyon girişimi olduğunu söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rus ordusunun bugün de Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Biz, Ukrayna'da bu savaşın tek bir saniyesini bile istemiyoruz ve her zaman barışı tesis etmeye ve güvenliği garanti altına almaya yardımcı olabilecek tüm ortaklarımızla mümkün olan en kısa sürede çalışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, geçici ateşkesin, Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde ilan edilmesine ilişkin, şunları dile getirdi:

"Şimdi bir manipülasyon girişimi daha var. Nedense herkes 8 Mayıs'ı beklemeli ve ancak o zaman ateşkes sağlanmalı ki Putin'in geçit töreni sırasında ateşkes olsun. Biz, geçit törenlerine değil insanların hayatlarına değer veriyoruz. İşte bu yüzden dünyanın 8 Mayıs'ı beklemesine gerek olmadığına inandığını düşünüyoruz."

Geçici ateşkesin ardından çatışmaların sürmesinin insanların ölümüne neden olacağını belirten Zelenskiy, "Gerçek diplomasi için zemini oluşturabilecek şey, en az 30 gün süreyle, derhal, tam ve koşulsuz bir ateşkesin sağlanması, bunun garanti altına alınması ve inandırıcı hale getirilmesidir." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Çalışma hayatının tarafları ve basın mensupları futbol turnuvasında bir araya geldi
İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptıkları otelin kameralarının kapatıldığı görüntülere ulaşıldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Öner'e evinde ele geçirilen altın ve paralar soruldu

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta ateşkes ilan etmesini değerlendirdi

Ukrayna: Rusya, gerçekten barış istiyorsa derhal ateşkesi uygulamalı

Rusya, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etti

Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmak için asker gönderdiğini doğruladı

Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmak için asker gönderdiğini doğruladı
Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı

Rusya, Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen geri aldı
BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı

BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet