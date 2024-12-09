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Dünya

Putin: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün güçlendirilmesi ve etkisinin artırılmasından yanayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) güçlendirilmesi, Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasındaki etkisinin artırılması gerektiğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Putin: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün güçlendirilmesi ve etkisinin artırılmasından yanayız

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da KGAÖ ülkelerinin parlamento başkanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in yanı sıra Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı İgor Sergeyenko, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, KGAÖ kapsamındaki işbirliğinin geliştiğini belirterek, "KGAÖ'nün güçlendirilmesinden, Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasındaki etkisinin artırılmasından yanayız. Adil ve çok kutuplu dünya düzeninin, eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulmasından, birbirimizin egemen çıkarlarına ve gelişim yolunu seçme hakkına saygı gösterilmesinden yana tavır sergiliyoruz." dedi.

KGAÖ kapsamında askeri teknik ve ekonomik alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Putin, "Dünyadaki mevcut ağır durumda, KGAÖ ülkelerinin savunma sektöründe teknoloji bağlamında öncülüğünün sağlanması önemli. Silah ve askeri teçhizatın standardizasyonu, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren belirli işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili konularda birlikte çalışmamız lazım." diye konuştu.

Devlet Duması Başkanı Volodin de KGAÖ kapsamında parlamentolar arasındaki işbirliğinin geliştiğini dile getirerek, "Sorunların çözümüne destek sağlamak için yeni işbirliği biçimlerinin arayışı peşindeyiz." ifadesini kullandı.

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