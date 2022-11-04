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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Herson bölgesindeki sivillerin tehlikeli alanlardan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 04.11.2022
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Moskova

Putin, Rusya'da kutlanan Ulusal Birlik Günü dolayısıyla gençlerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde çatışmaların sürdüğüne işaret eden Putin, "Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor. Çünkü sivil halk bombardımana, herhangi bir saldırıya, askeri operasyonlarla ilgili diğer eylemlere maruz kalmamalıdır." dedi.

Ülkede, daha önce kısmi seferberliğin de ilan edildiğine dikkati çeken Putin, "Orduya çağrılan kişi sayısı 318 bin. Neden 318 bin? Çünkü gönüllüler orduya katılıyor. Gönüllü sayısı azalmıyor." diye konuştu.

Putin, bunların 49 bininin orduda bulunduğunu ve askeri görevlerini yerine getirdiğini, diğerlerinin ise askeri eğitim gördüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 28 Ekim'de ülkedeki askeri kısmi seferberlik etkinliklerinin sona erdiğini ve orduya toplam 300 bin vatandaşın çağrıldığını bildirmişti.

Bazı ağır suç işleyenler, seferberlik kapsamında orduya çağrılabilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, orduya katılan gönüllüler, askerler için verilen sosyal garanti ve yapılan ödemelere tabi olacak.

Ayrıca, Putin, belirli ağır suçlar işleyen ve cezasını çeken vatandaşların, seferberlik kapsamında orduya çağrılabilmesine izin veren yasayı imzaladı.

Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine savaşta destek çıkan gönüllü oluşumların statüsünü belirleyen yasayı da imzaladı. Söz konusu yasaya göre, bu oluşumlarda yer alan vatandaşlar, sözleşmeli askeri personel statüsüne dahil edilecek.

Putin'in imzaladığı başka bir yasayla da bazı devlet sektöründe çalışanların yaş sınırı 65'ten 70'e kadar çıkartıldı.

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