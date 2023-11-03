Dolar
28.41
Euro
30.48
Altın
1,991.55
ETH/USDT
1,812.90
BTC/USDT
34,685.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki Sderot kentinde gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına roket düştü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Putin, Gazze'de yaşananlara üzülmeyenlerin "taş kalpli" olduğunu söyledi

Emre Gürkan Abay  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Putin, Gazze'de yaşananlara üzülmeyenlerin "taş kalpli" olduğunu söyledi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de bir dehşet yaşandığını belirterek, "Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Federasyonu Sivil Odası ile gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin her alanda bağımsız ve egemen olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Rus ekonomisi kilit alanlarda hem hayatta kalmak hem de ileriyle gitmek için kendi kendine yeterli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın artık bir "benzin istasyonu" olmayacağını belirten Putin, "Tüm bunlar değiştiğinde, kendi kendimize yeterli hale geldiğimizde, bizi bazı birliklerden dışlamak isteyenlerin sayısı da azalacak. Özür dilemek ve Rusya'yı çok çeşitli faaliyet alanlarında birlikte çalışmaya davet etmek isteyenlerin sayısı ise artacak." dedi.

Dağıstan'daki olaylar nedeniyle ABD'ye suçlama

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Dağıstan'daki olayların Rusya'da karışıklık çıkarmak isteyen ülkelerce kışkırtıldığını vurgulayan Putin, “(Gazze’de) Orada yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir." ifadelerini kullandı.

Putin, Dağıstan'da yaşayanlara saldırarak Filistin'e yardım edilemeyeceğinin de altını çizdi.

ABD'nin Yahudileri destekliyormuş gibi görünmeye çalıştığını anlatan Putin, "Bir yandan da Ukrayna'daki ajanlarının elleriyle Rusya'da Yahudi katliamı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle inanılmaz bir rezalet. Bu bir çeşit sapkınlıktır." dedi.

"Ukrayna’daki silahlar Taliban'a gidiyor"

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Putin, Rusya'nın yolsuzlukla ilgili sorunları olduğunu ve bununla mücadele ettiğini ancak Ukrayna'daki yolsuzluğun son derece yüksek olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna'da yolsuzluğun neredeyse yasal bir hale getirildiğini savunarak, "ABD bu yolsuzlukla mücadele ediyor ama hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak. Şimdi Ukrayna'da ekonomik ve siyasi elitleri değiştirmeyi planlıyorlar ancak her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

Ukrayna'ya verilen silahların da karaborsada satıldığını dile getiren Putin, "Şimdi Ukrayna'dan silahların Orta Doğu'ya gittiğini söylüyorlar. Elbette silahlar gidiyor çünkü satıyorlar. Taliban'a satıyorlar oradan da herhangi bir yere gidiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı

Benzer haberler

Putin, Gazze'de yaşananlara üzülmeyenlerin "taş kalpli" olduğunu söyledi

Putin, Gazze'de yaşananlara üzülmeyenlerin "taş kalpli" olduğunu söyledi

İsrail'in öldürdüğü ABD'li aktivist Corrie'nin ailesi: ABD, İsrail politikasını değiştirmeli

Yabancı uyruklu öğrencilerinden Filistin'e dayanışma çağrısı

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri, kuzeyden ve batıdan ilerlemeye çalışıyor

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri, kuzeyden ve batıdan ilerlemeye çalışıyor
İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi

İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi
BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet