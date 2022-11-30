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Dünya

Prens William'ın vaftiz annesi, ırkçı yorumları sonrası görevinden istifa etti

Lİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 60 yıldan fazla nedimeliğini yapan ve Prens William'ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey, siyahi İngiliz Ngozi Fulani'ye yönelik ırkçı yorumlarının ardından Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa etti.

Zuhal Demirci   | 30.11.2022
Prens William'ın vaftiz annesi, ırkçı yorumları sonrası görevinden istifa etti Fotoğraf: David Cliff/AA

Londra

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilia'nın ev sahipliğinde dün, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonda, İngiliz olduğunu belirtmesine rağmen Fulani'ye ısrarla Afrika'nın hangi bölgesinden olduğunu soran Hussey'in Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, söz konusu olayı son derece ciddiye aldıklarını ve tüm ayrıntıları belirlemek için derhal soruşturma başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda kabul edilemez ve son derece üzücü yorumlar yapıldı. Konuya ilişkin Fulani'ye ulaştık ve dilerse yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla bizzat ele almak için kendisini davet ediyoruz. Öte yandan ilgili kişi, neden olduğu incinme için derin özürlerini ifade etmek istedi ve derhal geçerli olmak üzere onursal görevinden çekildi."

Fulani, Hussey'le diyaloğunu Twitter'dan paylaştı

"Sistah Space" adlı aile içi taciz mağdurlarına yönelik bir destek grubunun yöneticisi olan Fulani, Twitter'dan "Lady SH" olarak bahsettiği Hussey'in kendisine yaklaştığını, yaka kartını görmek için saçına dokunduğunu ve daha sonra ısrarla "Afrika'nın hangi bölgesinden" olduğunu sorduğu ifadelerini paylaşmıştı.

İngiltere doğumlu Fulani, Hussey'e İngiliz olduğunu söylemesine rağmen Hussey'in "Sana nereli olduğunu söyletmekte zorlanacağımı görebiliyorum. Buraya ilk ne zaman geldin?" dediğini aktarmıştı.

Fulani, "Ben İngiliz vatandaşıyım, ailem buraya 1950'lerde geldi" yanıtını verdikten sonra Hussey'in kendisine "Sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin." dediğini belirtmişti.

Ngozi Fulani, daha sonra "Hayır, ben Afrika kökenli, Karayip kökenli ve İngiliz uyrukluyum." diyerek, Leydi Hussey'i düzelttiğini ifade etmişti.

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en yakınlarından olan 83 yaşındaki Leydi Hussey, geçen yıl Kovid 19 kısıtlamaları sürerken Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinde Kraliçe’ye eşlik eden tek kişi olmuştu.

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