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Dünya

Portekiz'in Madeira adasındaki orman yangını adanın yüzde 6'sından fazlasını kül etti

Portekiz'e bağlı olan, Atlas Okyanusu üzerindeki Madeira Adası'nda bir haftadır devam eden orman yangını şimdiye kadar ada yüzölçümünün yüzde 6,4'ünü oluşturan 5 bin hektardan fazla alanı kül etti.

Şenhan Bolelli  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Portekiz'in Madeira adasındaki orman yangını adanın yüzde 6'sından fazlasını kül etti

Madrid

Madeira Adası'nda 14 Ağustos'ta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar özellikle adanın güney sahillerinde bulunan Camara de Lobos ve Ponta do Sol ile dağlık Pico Ruivo bölgesinde endişe yaratıyor.

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi'nin verilerine göre, yangınlar şimdiye kadar 5 bin hektardan fazla alanı etkiledi.

Yangına karşı mücadelede eksik kaldığı için gerek sendikalardan gerekse muhalefet partilerinden sert eleştiriler alan Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) bölgeye 60 kişilik ek birlik gönderdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Madeira'daki yangınla mücadelede 400'den fazla itfaiyeci ve 120 orman polisinin yanı sıra 200 kadar sivil koruma personeli, 40 araç ve bir uçak görev yapıyor.

Madeira özerk yönetim hükümeti başkanı Miguel Albuquerque, yangının erişilmesi zor ve konutların dışında olan alanlarda devam ettiğini belirterek, "Nüfusa, evlere, altyapıya yönelik bir tehdit yok. Bu zamana kadar yapılan müdahale doğrudur." açıklamasında bulundu.

Yangından dolayı turistik adanın ziyaretçilerinin büyük bölümü adayı terk etti.

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