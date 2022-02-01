Dolar
13.38
Euro
15.05
Altın
1,802.46
ETH/USDT
2,783.80
BTC/USDT
38,835.00
BIST 100
2,023.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
logo
Dünya

Portekiz'de pazar günkü seçimleri kazanan Başbakan Costa Kovid-19 oldu

Şenhan Bolelli   | 01.02.2022
Portekiz'de pazar günkü seçimleri kazanan Başbakan Costa Kovid-19 oldu

Madrid

Portekiz'de 30 Ocak pazar günü yapılan seçimleri, meclis çoğunluğunu elde ederek kazanan Sosyalist Parti (PS) lideri ve Başbakan Antonio Costa'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin Kovid-19 testi yapılan Costa'nın test sonucunun pozitif olduğu, herhangi bir hastalık belirtisi bulunmadığı ve ülkedeki protokol kapsamında 7 günlük ev karantinasında kalacağı belirtildi.

Seçim sonrasında meclise milletvekili gönderen siyasi partilerin liderlerini kabul etmeye bugün başlayan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından yarın kabul edilmesi öngörülen Costa'nın karantinada olması nedeniyle programının bir hafta ertelendiği kaydedildi.

Normal şartlarda Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa'nın siyasi liderlerden son olarak Costa'yı kabul etmesi ve seçimleri kazanan partinin lideri olarak hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyordu.

Costa, diğer siyasi partilerin liderleri gibi son 2 haftadır seçim kampanyalarına ve mitinglere katılmış, seçimlerin olduğu 30 Ocak Pazar günü parti sempatizanlarının ve basının olduğu kalabalık ortamlarda bulunmuştu.

Ülkede 2015'ten bu yana Başbakan olan Costa, PS'ye tarihinde ikinci kez tek başına iktidara getirecek meclis çoğunluğunu bu seçimlerde kazandırmıştı.

Portekiz'de 230 sandalyeli mecliste yurt dışı oylarından dolayı henüz 4 sandalyenin sahibi belli olmasa da PS 117 milletvekili çıkartmış, en yakın rakibi sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) de 71 milletvekiline sahip olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 886 bini geçti
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı

Benzer haberler

Portekiz'de pazar günkü seçimleri kazanan Başbakan Costa Kovid-19 oldu

Portekiz'de pazar günkü seçimleri kazanan Başbakan Costa Kovid-19 oldu

Portekiz'de seçimleri meclis çoğunluğuyla Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti
Portekiz erken genel seçim için yarın sandık başına gidiyor

Portekiz erken genel seçim için yarın sandık başına gidiyor
Portekiz istikrarsızlık ve düşük katılım riskiyle sandığa gidiyor

Portekiz istikrarsızlık ve düşük katılım riskiyle sandığa gidiyor