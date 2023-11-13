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Dünya

Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu.

Murat Temizer  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti

Varşova

Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.

Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Duda'nın bu akşam Morawiecki'yi hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.

Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak.

Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.

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