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Dünya

Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor

Polonya Bilim ve Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda bu ülkeden kaçacak mültecilerin çocukları için eğitim planı hazırladıklarını söyledi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 20.02.2022
Polonya olası mülteci akınında Ukraynalı çocuklar için eğitim planı hazırlıyor Fotoğraf: Denis Abramov/AA

Varşova

Czarnek, Ukrayna'dan olası mülteci akını senaryosuna karşı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz Ukraynalı komşularımıza yardım etmeye açığız. Ukraynalı çocuklara Lehçe dil öğrenimini de kapsayacak bir eğitim planı geliştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Polonya Eğitim Bakanı, ülkede son 15 yılda öğrenci sayısının azalmasından dolayı birçok bölgede kapatılan çok sayıda okulun bulunduğunu ifade ederek, "Ukraynalı çocukların eğitimi için kullanılacak birçok bina mevcut." diye konuştu.

Czarnek, "Ukrayna'da silahlı çatışma durumunda Polonya'ya gelecek Ukraynalı mültecilerin çocuklarının eğitimini organize etmede bir sorun görmüyorum. Öte yandan bir çatışma yaşanmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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