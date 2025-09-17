Dolar
41.28
Euro
49.03
Altın
3,689.83
ETH/USDT
4,501.30
BTC/USDT
116,740.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı tazminat talebini yineledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat talebini yineleyerek, Almanya'nın ülkesinin savunma sanayisini ve askeri kapasitesini finanse ederek ödemeye başlayabileceğini söyledi.

Eren Beksaç  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı tazminat talebini yineledi

Priştine

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, Berlin ve Paris'teki bugünkü temaslarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nawrocki, Almanya'nın Polonya’ya tazminat ödemesinden yana olduğunu belirterek, Almanya’ya uzun vadeli bir anlaşmanın parçası olarak ülkesinin silah sanayisini ve askeri kapasitesini finanse etme önerisi sunduğunu kaydetti.

Talebin gerçekleşmesi halinde Polonya ordusunun ve dolayısıyla NATO'nun doğu kanadının güçleneceğine dikkati çeken Nawrocki, bunun kesin bir plan olmadığını, tartışmaya açık bir fikir olduğunu vurguladı.

Nawrocki, Polonya tarafından hazırlanan kapsamlı tazminat raporunun müzakereler için bir referans olabileceğini söyleyerek, raporu "bilimsel, akademik ve istatistiksel açıdan çok iyi hazırlanmış" olarak nitelendirdi.

Tazminat konusunda Polonya içinde birlik olma çağrısı yapan Nawrocki, "Bu görüşmelerden sonra, biz Polonyalıların bu konuda tek sesle konuşmamız gerektiğine derinden inanıyorum. Bu bizim yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Nawrocki, tazminat konusunun gündeme getirilmesinin Almanya ile ülkesi arasında var olan iyi ilişkileri etkilemeyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Nawrocki ile görüşmesinin ardından talep ettiği tazminatı bir kez daha reddettiği bildirildi.

Polonya'nın Almanya'dan tazminat talebi

Polonya uzun yıllardır İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin ülkeye verdiği tahribat ve savaştaki kayıpları için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor.

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), ilk önce 2017'de tazminat meselesini gündeme taşımış, 2022'de iktidarda olduğu dönemde ise tazminat konusuyla ilgili parlamento komisyonu kurmuştu.

Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

Polonya'nın tazminat talebi Almanya'da dönemin hükümeti tarafından da reddedilmişti.

Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde de Almanya'dan tazminat talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
İzmir Yamanlar'da yanan ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı tazminat talebini yineledi

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı tazminat talebini yineledi

Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor

Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu

Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Almanya’da aşırı sağın önlenemeyen yükselişi: Kuzey Ren Vestfalya seçimleri

Almanya’da aşırı sağın önlenemeyen yükselişi: Kuzey Ren Vestfalya seçimleri
Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirileceği bildirildi

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirileceği bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet