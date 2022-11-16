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Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı: Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıtımız yok

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirtti.

Murat Temizer   | 16.11.2022
Polonya Cumhurbaşkanı: Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıtımız yok

Varşova

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Biden'ın, araştırma konusunda destek sözü verdiğinin altını çizen Duda, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının neredeyse tüm gün sürdüğünü gayet iyi biliyoruz ancak şu anda bu füzeyi kimin ateşlediğine dair net bir kanıtımız yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, "ciddi şekilde" sakin ve ihtiyatlı davrandıklarını belirterek "Herkesten sakin olmasını istiyorum. Polonyalı askerler sahada. Bizim için müttefik desteği var. Bize karşı tüm müttefik taahhütleri kesinlikle destekleniyor. Biz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

Duda, Milli Güvenlik Kurulunun bugün saat 12.00'de toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

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