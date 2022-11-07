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Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'AB'ye çok fazla iyi niyet gösterildiği' mesajı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinin Avrupa fonlarından faydalanmak için Avrupa Birliği'nin taleplerini karşılamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Polonya'nın (AB'ye) çok fazla iyi niyet gösterdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Temizer   | 07.11.2022
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'AB'ye çok fazla iyi niyet gösterildiği' mesajı

Varşova

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Avrupa fonlarından faydalanmak için Avrupa Birliği'nin (AB) taleplerini karşılamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Karşı tarafın beklentilerini daha fazla karşılamanın sonuç getireceğine inanmıyorum. Polonya'nın (AB'ye) çok fazla iyi niyet gösterdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, Polonya'da yayımlanan haftalık dergi Sieci'ye verdiği röportajda, Avrupa Komisyonundan gelen önerilere yanıt vermeyeceğini ifade etti.

Polonya'nın Avrupa fonlarından faydalanmak için AB'nin taleplerini karşılamaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Duda, "Karşı tarafın beklentilerini daha fazla karşılamanın sonuç getireceğine inanmıyorum. Polonya'nın çok fazla iyi niyet gösterdiğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Duda, ülkesinin önceden kararlaştırılan tüm koşulları yerine getirdiğinin altını çizerek, "Bildiğim kadarıyla salgın sonrası kurtarma fonundan para almak için tüm koşulları yerine getirdik. Harcama planımız onaylandı. Aldığımız borcun ödenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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