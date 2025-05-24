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Dünya

Pentagon'dan bina içinde görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması talimatı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunmasına işaret ederek, gazetecilerin Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki erişimlerini ve dolaşımını sınırlayan talimat yayımladı.

Islam Doğru  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Pentagon'dan bina içinde görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması talimatı

New York

Hegseth'in iki sayfalık yeni talimatının yayımlanmasında "hassas bilgilerin korunması" gerekçe gösterildi.

"Pentagon içinde basın/medya erişimine yönelik güncellenmiş fiziksel kontrol önlemleri" başlıklı talimatta, Pentagon'da son zamanlardaki gizli sızmalara dikkat çekilerek, medya mensuplarının Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu bölümler başta olmak üzere Pentagon içindeki bazı alanlara önceden izin almadan ve yetkili refakatçi olmadan dolaşmalarının yasaklandığı kaydedildi.

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Talimatta, "Bakanlık, şeffaflığa bağlı kalırken aynı zamanda hassas gizli ulusal güvenlik bilgilerini korumakla yükümlüdür. Yetkisiz ifşalar, ABD hizmet üyelerinin hayatlarını tehlikeye atabilir." ifadesine yer verildi.

Alınan önlemlere uymayan basın mensuplarının kartlarının iptal edileceği uyarısı yapılan talimatta ayrıca, gelecek haftalarda, Pentagon'da görev yapan basın mensuplarından, gizli bilgileri koruma sorumlulukları ve ek güvenlik kontrolleri için kimliklerini güncellemelerini içeren yeni bir bilgilendirme formunu doldurmaları isteneceği bilgisi paylaşıldı.

Pentagon, daha önce de "yeni rotasyon sistemi" uygulaması gereği New York Times, Washington Post, CNN gibi medya kuruluşlarından binada bulunan ofislerini boşaltmaları talebinde bulunmuş, onların yerine Trump yönetimine yakın New York Post, Breitbart, Daily Caller gibi diğer yayın kuruluşlarına yer açmak istediğini duyurmuştu.

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