Dolar
18.89
Euro
19.99
Altın
1,822.29
ETH/USDT
1,647.80
BTC/USDT
23,845.00
BIST 100
5,097.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketinde çeşitli insansız hava araçları (İHA), lazer güdümlü roketler ve elektronik harp ekipmanlarının olduğunu duyurdu.

Kasım İleri   | 24.02.2023
Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı

Washington DC

ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında Ukrayna ordusuna ABD savunma bütçesi kapsamındaki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonundan 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın duyurduğu 2 milyar dolarlık yardım paketinin detayları açıklandı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'nın cesur savunucularına verdiği kararlı desteği göstermek ve Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir güvenlik yardım paketini duyuruyor. Toplamı 2 milyar ABD doları olan bu paket, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine yönelik taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi kapsamında sağlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılına binaen yazılı açıklama yaptı.

Austin, açıklamasında, “Bir yıl önce bugün Rusya, barışçıl ve demokratik komşusu Ukrayna'ya sebepsiz yere ve savunulamaz bir işgal başlattı.” ifadesini kullandı.

Bakan Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın etkisinin Ukrayna’nın ötesine geçtiğini belirtti.

ABD yönetiminin son bir yılda Ukrayna’ya verdiği yardımın 32 milyar dolara ulaştığını kaydeden Austin, 50 ülkenin savunma bakanlarının belirli aralıklarla toplandığı Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin de Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına işaret etti.

Austin, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in pervasız, yasa dışı savaşı sadece Ukrayna'nın egemenliğine yönelik topyekun bir saldırı ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tarihi bir tehdit değil, aynı zamanda dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir maliyetle inşa ettiği kurallar, kurumlar ve yasalar sistemine doğrudan bir saldırıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in, Ukrayna'nın savunmasının kısa sürede çökeceğini, Amerika'nın kararlılığının sarsılacağını düşündüğünü ancak yanıldığını öne süren Austin, Ukraynalıların bir yıldır ülkelerini savunduğunu ve ABD’nin de Ukrayna’yı destekleme taahhüdünde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depreme dayanıklı yapılar için "yetkin mühendislik" önerisi
Afet dönemlerinde sosyal medya kullanımında daha hassas davranılması gerekiyor
THY'nin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi
Depremzedeler için el ele veren Türkiye'deki Faslılar, Hatay'a insani yardım gönderdi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz

Benzer haberler

NATO ve AB'den Ukrayna'ya savaşın 1. yılında destek mesajları

NATO ve AB'den Ukrayna'ya savaşın 1. yılında destek mesajları

Almanya Cumhurbaşkanı: Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi

Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı

ABD Putin’i caydıramadı, silah yardımlarıyla savaşı bitiremedi

ABD Putin’i caydıramadı, silah yardımlarıyla savaşı bitiremedi
Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, savaş nedeniyle bir yılda 461 çocuğun öldüğünü söyledi

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, savaş nedeniyle bir yılda 461 çocuğun öldüğünü söyledi
Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 1 yıl geçti

Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 1 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet