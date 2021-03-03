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Dünya

Pentagon: Aşırılık yanlıları ordu için tehdit oluşturuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlanan raporda, aşırılık yanlısı gruplara mensup kişilerin ordu için tehdit oluşturduğu bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 03.03.2021
Pentagon: Aşırılık yanlıları ordu için tehdit oluşturuyor

Ankara

Kongre’nin talebiyle hazırlanan ve dün yayımlanan raporda, "beyaz milliyetçi grupların şiddet potansiyeline" sahip olduğu, ordunun disiplin ve düzenini tehdit ettiği kaydedildi.

Ordu içindeki aşırılık yanlısı grupların varlığı uzun zamandan beri bilinmesine rağmen, 6 Ocak'taki Kongre baskınına çok sayıda gazi ve görevde olan askerin katılması, ordudaki aşırılık yanlılarının oluşturabileceği tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik adımları hızlandırdı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, göreve gelmesinin hemen ardından, meselenin boyutlarını araştırmaya ve tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlatmıştı.

Austin, Savunma Bakanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, aşırılığın ordu mensupları arasındaki güven bağlarına yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Ordudaki aşırılık yanlılarına ilişkin gerçek rakamların bilinmediğini ancak sayının tahmin edilenden biraz daha fazla olacağını belirten Austin, küçük rakamların bile çok büyük etkilere sahip olabileceğini vurgulamıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve binaya girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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