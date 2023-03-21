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Dünya

Pentagon, ABD’nin düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgisi olmadığını iddia etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin, Kuzey Irak’ta düşen PKK/YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak’ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığını iddia etti.

Kasım İleri  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Pentagon, ABD’nin düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgisi olmadığını iddia etti

Washington

ABD’nin Suriye’de desteklediği SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak’ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor.

Pentagon Sözcüsü Ryder, AA muhabirinin günlük basın toplantısında, "Ortağınız (PKK/YPG) SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak’ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak’taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

Bunun üzerine AA muhabiri, “Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD’nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye’ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?” sorusunu yöneltti.

SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye’ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD’li general, örgütle DEAŞ’ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi.

Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak’a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD’nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim." dedi.

Ryder, "ABD’nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum." ifadesini kullandı.

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