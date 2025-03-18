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Dünya

Pentagon, 60 bine yakın sivil çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yaklaşık 60 bin sivil çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Hakan Çopur  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Pentagon, 60 bine yakın sivil çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Washington

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve savunma yetkililerine dayandırılan haberde, Bakanlığın 50 ila 60 bin sivil çalışanın işine son vereceği vurgulandı.

Haberde, Trump yönetiminin daha önce federal çalışanlara gönderdiği "gönüllü istifa" çağrısını kabul eden 21 bin civarında sivil çalışanın, gelecek aylarda kurumdan ayrılacağı da ifade edildi.

Söz konusu yetkililer, 900 binden fazla sivil işgücüne sahip Pentagon'un, bu işgücünde yüzde 5 ila yüzde 8'lik bir kesinti yapmayı planladığını ve bunun için de bakanlığın rutin olarak ayrılan işçilerin yerini doldurmayarak ayda yaklaşık 6 bin pozisyonu azaltmayı hedeflediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumluluğunu yürüten Elon Musk, federal hükümetin küçültülmesi gerektiğini belirtiyor.

İşten çıkarmalar mahkemeye taşınmıştı

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada Trump yönetimi aleyhinde karar vermişti.

Beyaz Saray'ın, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını vermişti.

Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı San Francisco'da görülen dava, ülke genelinde aynı konudaki birçok davadan sadece birini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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