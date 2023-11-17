Dolar
28.72
Euro
31.15
Altın
1,983.34
ETH/USDT
1,982.00
BTC/USDT
36,342.00
BIST 100
7,780.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine "yaklaşık 58 saldırı" düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine "yaklaşık 58 saldırı" düzenlendi

New York

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü." ifadelerini kullandı.

Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var." dedi.

Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu." diye konuştu.

"Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu teröristini operasyonla etkisiz hale getirdi
Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Swoboda, Hamas'ı boykotun hata olduğunu düşünüyor
Heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde çalışma yürütülüyor
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine "yaklaşık 58 saldırı" düzenlendi

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine "yaklaşık 58 saldırı" düzenlendi

Pentagon, ABD ile Çin orduları arasında "üst düzey iletişim" için çalışmaya başlayacak

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

ABD basınına göre, Pentagon, Cibaliya Mülteci Kampı saldırısı için İsrail’den açıklama talep etti

ABD basınına göre, Pentagon, Cibaliya Mülteci Kampı saldırısı için İsrail’den açıklama talep etti
Pentagon, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı

Pentagon, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet