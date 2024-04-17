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Dünya

Pekin'deki maratonda "Çinli atletin kazanmasının sağlandığı" iddiasına ilişkin soruşturmalar sürüyor

Çin’in başkenti Pekin’de 14 Nisan'da düzenlenen Yarı Maraton Koşusu'nda "Çinli atlet He Jie’nin kazanmasının sağlandığı" iddiasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Pekin'deki maratonda "Çinli atletin kazanmasının sağlandığı" iddiasına ilişkin soruşturmalar sürüyor

İstanbul

Pekin’deki Yarı Maraton Koşusu'nun organizatörü Çinli spor şirketi "Xstep", 15 Nisan’da iddialar üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili en kısa sürede kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Pekin Spor Bürosunun konuyla ilgili soruşturması da sürüyor.

Dünya Atletizm Birliğinden (World Athletics), CNN'e yapılan açıklamada, sporun dürüstlüğünün en önemli öncelikleri olduğu vurgulandı.

Çok sayıda Çinli internet kullanıcısı da Afrikalı koşucuların Çinli atlet He’nin kazanmasını sağladığını iddia ederek, olayın soruşturulmasını destekledi.

Bazı Çinli sosyal medya kullanıcıları, bu durumu "utanç verici" olarak yorumladı.

Pekin'de 14 Nisan’da düzenlenen 21 kilometrelik Yarı Maraton Koşusu'na ilişkin görüntülerde, Etiyopyalı Dejene Hailu Bikila, Kenyalı koşucular Robert Keter ile Willy Mnangat ve Çinli atlet He’nin bitiş çizgisine birlikte yaklaştıkları yer almıştı.

Görüntülerde, Mnangat’ın eliyle He’ye öne geçmesini işaret ettiğine dair izlenim oluşurken, 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çinli koşucunun arkasında kalmıştı.

He, 1 saniye farkla Afrikalı koşucuların önünde yarışı tamamlamış ve kazanmıştı.

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