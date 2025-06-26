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Ekonomi

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları ilk 5 ayda yüzde 2,3 arttı

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları ilk 5 ayda yüzde 2,3 arttı

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Mayıs 2025 döneminde 61,6 milyar dolara ulaştı.

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İlk 5 ayda yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 5,4, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 13 arttı.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 20,8 artarak 15,52 milyar dolara çıktı. Kuşak ve Yol yatırımlarından elde edilen gelir yüzde 3,9 artışla 50,59 milyar dolar oldu.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantısallık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.

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