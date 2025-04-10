Dolar
37.97
Euro
41.71
Altın
3,122.66
ETH/USDT
1,618.00
BTC/USDT
82,148.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pekin yönetimi, Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşlarından bilgileri olduğu iddiasını reddetti

Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşları olduğu ve bunu Pekin yönetiminin bildiği iddiasını reddetti.

Emre Aytekin  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Pekin yönetimi, Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşlarından bilgileri olduğu iddiasını reddetti

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin vatandaşlarına daima silahlı çatışma bölgelerinde uzak durmalarını, silahlı çatışmaya herhangi şekilde dahil olmamaları ve herhangi bir tarafın askeri operasyonuna katılmamaları gerektiğini telkin ettiğini belirtti.

Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığı iddialarına değinen Sözcü Lin, esir alınan kişilerle ilgili bilgileri halen Kiev yönetiminden doğrulamaya çalıştıklarını, diğer iddiaların gerçeğe dayanmadığını bildirdi.

Çin'in Ukrayna sorunun siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya çalıştığına işaret eden Lin, "Çin Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi çabalarına bağlıdır. Bu uluslararası toplumun da bildiği bir tutumdur. Ukrayna tarafı, Çin'in çabalarını doğru bir açıdan görmelidir." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksy, Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını bildirmişti.

Ukrayna'da daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu savunan Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı
Siber suçlara yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Benzer haberler

Pekin yönetimi, Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşlarından bilgileri olduğu iddiasını reddetti

Pekin yönetimi, Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşlarından bilgileri olduğu iddiasını reddetti

Trump, 90 günlük tarife durdurma kararını günün sabahında aldıklarını açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu belirtti

ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifelere misilleme yapmayanların "ödüllendirildiğini" belirtti

ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifelere misilleme yapmayanların "ödüllendirildiğini" belirtti
Beyaz Saray: ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir

Beyaz Saray: ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet