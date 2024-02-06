Dolar
30.56
Euro
32.86
Altın
2,035.78
ETH/USDT
2,345.50
BTC/USDT
43,194.00
BIST 100
8,869.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris'in simgelerinden Sacre Coeur'ün merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Fransa'nın başkenti Paris'in hem dini hem de turistik simgelerinden Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler, Gazze'ye destek amaçlı Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Ekip, Esra Taşkın  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Paris'in simgelerinden Sacre Coeur'ün merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Paris

Gazze'ye destek ve bölgede devam eden İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla Paris'in Montmartre Mahallesi'ndeki Sacre Coeur Bazilikası'na ulaşmak için kullanılan yolların duvarlarına "Özgür Gazze" yazısı yazıldı.

Şehrin en yüksek tepelerinden biri olan Butte Montmartre'de bulunan ve her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilen Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler de Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Fransa'nın güneydeki Marsilya kentinin turistik yerlerinden Cours Julien merdivenleri de Filistin'e destek amacıyla kurulan bir topluluk tarafından 18 Ocak'ta Filistin bayrağı renklerine boyanmıştı.

Söz konusu merdivenlerin rengi, yerel yetkililerin aldığı kararla kısa sürede griye çevrilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde
Bakan Ersoy, Malatya'da geçici iş yerlerindeki esnafı ziyaret etti
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Paris'in simgelerinden Sacre Coeur'ün merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Paris'in simgelerinden Sacre Coeur'ün merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı

Eyfel Kulesi'nin çevresinde araçların yasaklanması gündemde

Fransa'da öğretmenler yeniden greve gidecek

Fransa'da Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri düzenledi

Fransa'da Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri düzenledi
Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu

Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet