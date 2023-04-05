Dolar
19.25
Euro
20.99
Altın
2,021.06
ETH/USDT
1,909.90
BTC/USDT
28,257.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma

Fransa'da, Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine ilişkin soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Esra Taşkın  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransa'da hava kalitesinin iyileştirilmesi ve hava kirliliği mağdurlarını savunma amacı güden Respire Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Paris bölgesindeki metronun içindeki hava kalitesine karşı uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin bu durumdan haberdar olduğu ve hava kirliliğine ilişkin ölçümler yaptığı belirtilerek, RATP'nin maruz kaldığı risklerle ilgili yolcuları uyarmaktan kasıtlı olarak kaçtığı iddia edildi.

Açıklamada, Paris Savcılığının, derneğin iki yıl önce RATP hakkında "nitelikli düzenbazlık" ve "kasıtlı yaralama" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu hakkında martın sonunda soruşturma başlattığı aktarıldı.

Respire Derneğinin de bu kararı olumlu karşıladığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
Bakan Özer, depremzede öğretmenlerle İstanbul'da bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor

Benzer haberler

Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma

Paris bölgesinde bulunan metrodaki hava kirliliğine soruşturma

Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden sonuç çıkmadı

Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü

Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek

Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek
Fransa, Müslümanları ve camileri hedef alan Telegram gruplarının kapatılması için harekete geçti

Fransa, Müslümanları ve camileri hedef alan Telegram gruplarının kapatılması için harekete geçti
PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını protesto etti

PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet