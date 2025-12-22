Dolar
42.81
Euro
50.36
Altın
4,436.04
ETH/USDT
3,032.60
BTC/USDT
89,461.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paramount, Warner Bros. Discovery için teklifini revize etti

Milyarder Larry Ellison, Paramount'un Warner Bros. Discovery için verdiği teklife 40,4 milyar dolarlık kişisel garanti verdi.

Dilara Zengin Okay  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Paramount, Warner Bros. Discovery için teklifini revize etti

Washington

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery tarafından dile getirilen endişeleri gidermek amacıyla teklifini revize ettiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery'nin hisselerinin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürdüğü belirtilerek, Oracle'ın kurucusu ve Paramount'un kontrol hissedarı olan Larry Ellison'ın, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı ile Paramount'a karşı doğabilecek her türlü tazminat talebi için geri dönülemez kişisel garanti vermeyi kabul ettiği aktarıldı.

Warner Bros. Discovery'nin, Paramount'un önceki tekliflerinde yer alan Ellison ailesi tröstü tarafından sağlanan tam öz sermaye teminatının yetersiz olduğunu ileri sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu iddianın söz konusu tröstün Ellison'ın varlıklarının büyük bölümünü elinde bulundurmasına rağmen dile getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Warner Bros. Discovery'nin tek çözümün Ellison'dan kişisel garanti alınması olduğunu savunduğuna işaret edilerek, Paramount'un da bu doğrultuda teklifini revize etmeyi tercih ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi David Ellison, şirketin Warner Bros. Discovery'yi satın alma konusundaki kararlılığını defalarca ortaya koyduğunu belirterek, hisse başına 30 dolarlık tamamen nakit teklifin Warner Bros. Discovery hissedarları için en yüksek değeri sunduğunu ifade etti.

Paramount, 8 Aralık'ta Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, geçen hafta şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı

Benzer haberler

Paramount, Warner Bros. Discovery için teklifini revize etti

Paramount, Warner Bros. Discovery için teklifini revize etti

Trump'ın damadının şirketi, Warner Bros. Discovery'ye yapılan satın alma teklifinden çekildi

Netflix, Warner Bros.'u satın alma kararının değişmediğini belirtti

Medya devleri arasında Warner Bros. Discovery mücadelesi kızışıyor

Medya devleri arasında Warner Bros. Discovery mücadelesi kızışıyor
Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı
Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet