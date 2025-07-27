Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,808.40
BTC/USDT
117,888.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin açlıkla ezildiği ve ölüme maruz kalmaya devam ettiğini belirttiği Gazze'deki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Vatikan

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, konuşmasında uluslararası gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'deki duruma değinen Papa 14. Leo, "Sivil halkın açlıkla boğuştuğu ve de şiddet ve ölüme maruz kalmaya devam ettiği Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için içten çağrımı yineliyorum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Papa, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında ölenler için dua ettiğini de belirtti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmaya da işaret eden Papa 14. Leo, iki ülke arasında diyaloğun hakim olması temennisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan'ı korumak için gece gündüz teyakkuz halindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Hatay İskenderun'da şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluştu

Benzer haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor

Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kitlesel açlığa sürüklediği Gazze'de Serebral Palsi hastası küçük kız yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in kitlesel açlığa sürüklediği Gazze'de Serebral Palsi hastası küçük kız yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet