Papa 14. Leo: Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin açlıkla ezildiği ve ölüme maruz kalmaya devam ettiğini belirttiği Gazze'deki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.
Vatikan
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, konuşmasında uluslararası gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 26 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'deki duruma değinen Papa 14. Leo, "Sivil halkın açlıkla boğuştuğu ve de şiddet ve ölüme maruz kalmaya devam ettiği Gazze'deki çok ciddi insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için içten çağrımı yineliyorum." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Papa, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında ölenler için dua ettiğini de belirtti.
Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmaya da işaret eden Papa 14. Leo, iki ülke arasında diyaloğun hakim olması temennisini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.