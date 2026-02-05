Dolar
logo
Dünya

Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini ve Batı Balkanlar'daki durumu görüştü.

Barış Seçkin  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Vatikan

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Papa, bu sabah Vatikan'da Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.

Başbakan Rama, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

Vatikan'ın açıklamasında, "Samimi görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilere vurgu yapıldı ve ülkedeki kilise ile sivil toplum arasındaki ilişkilerde ortak ilgi alanlarına giren konular ele alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Görüşmenin devamında ayrıca, Batı Balkanlar ülkelerindeki durum ile Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne tam entegrasyonu yolundaki süreci de kapsayan başlıca bölgesel meseleler üzerinde durulmuştur." ifadesi kullanıldı.

