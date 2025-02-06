Dolar
35.91
Euro
37.37
Altın
2,854.66
ETH/USDT
2,830.70
BTC/USDT
98,215.00
BIST 100
9,788.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Panama, ABD Dışişleri Bakanlığının "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Zeynep Katre Oran  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Ankara

Panama Kanalı İdaresinin X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

ABD ile diyaloğa hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşımına yanıt olarak, Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını bildiriyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den, "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklaması

Panama açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini aktarmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "ABD hükümet gemileri artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin Panama Kanalı politikası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama City'de Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile görüşmüştü.

Görüşme sırasında, Rubio'nun Panama'da bulunduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etmişti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuşmuştu.

Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

Panama Kanalı

Kosta Rika ile Kolombiya arasında bulunan Orta Amerika ülkesi Panama'ya ait olan Panama Kanalı yaklaşık 77 kilometre uzunluğunda ve kilitli havuz sistemi ile çalışıyor.

Son yıllarda küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'ini kapsayan Panama Kanalı, hükümetten bağımsız bir Panama kurumu tarafından işletiliyor.

Hükümete yıllık 2,5 milyar dolar gelir sağlayan, Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında bulunan kanal jeopolitik konumundan dolayı ülkeler için büyük önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
nMilli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremden etkilenen illerimizde yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Trump'ın "devralma" niyetini ifade ettiği Gazze'ye girme konusunda CENTCOM’un bir planı yok

Guatemala, ABD'den sınır dışı edilenlerin ülkeye kabul edileceğini duyurdu

Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı

Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır
BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı

BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet