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Dünya

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.07.2022
Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 26 kişi öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde devam eden yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Sindh Afet Yönetim Otoritesi (PDMA), eyalette şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 14'ü Karaçi’de olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Karaçi'de dün şiddetli yağış sebebiyle 5 kişi ölmüştü.

Muson yağmurlarından en çok etkilenen Karaçi'de acil durum ilan edildi. Şehrin birçok bölgesinde yağış sebebiyle sel baskınlar olurken yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde su seviyesinin bazı yerlerde araçların üzerine çıktığı, bazı vatandaşların şişme botlarla ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Elektrik kesintilerinin olduğu şehirde, bazı bölgelere son 36 saattir elektrik verilemiyor.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, 14-17 Temmuz tarihlerinde Sindh genelinde çok şiddetli yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre ülkede bu sene muson yağmurları, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.

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