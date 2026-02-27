Dolar
logo
Dünya

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem, ülkesinin ramazan geleneklerini anlattı

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem, ülkesinde ramazanın son yıllarda çok değiştiğini ve iftarla başlayıp gece boyu süren bir festivale dönüştüğünü belirtti.

Muhammet Tarhan  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem, ülkesinin ramazan geleneklerini anlattı Fotoğraf: Muhammet Tarhan/AA

İstanbul

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem, AA muhabirine, ülkesindeki ramazan geleneklerini ve Türkiye'de ilk kez deneyimlediği ramazan atmosferini anlattı.

Çocukluk yıllarındaki ramazan hatıralarını paylaşan Naeem, "Pakistan'da çocukken sahur vaktinde, insanları sahura kaldırmak için sokaklara gelip davul çalan davulcuları hatırlıyorum, bu çocukluğumuzun en güzel anılarından biridir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Naeem, bu kültürün zamanla değiştiğine işaret etti. Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden birinin ise üçgen şeklinde bir börek türü olan "samosa" olduğunu aktaran Naeem, "Ramazan denildiğinde aklıma gelen ikinci şey samosadır." dedi.

Naeem, son yıllarda Pakistan'daki ramazan kültürünün değiştiğine dikkati çekerek, "Son 10 yılda ramazan çok değişti. Pakistan'da ramazan, iftarla başlayıp gece boyu süren bir festivale dönüştü." diye konuştu.

Restoranların gece boyunca açık olduğunu belirten Naeem, bu geleneğin ülkesine özgü bir durum olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de ramazan, manevi yaşam ile normal yaşam arasında daha dengeli"

Türkiye ile Pakistan'daki ramazan atmosferini de karşılaştıran Naeem, Türkiye'de daha dengeli bir yaklaşım gözlemlediğini söyledi.

"Türkiye'de ramazan, manevi yaşam ile normal yaşam arasında daha dengeli." diyen Naeem, camilerin süslenmesi, belediyelerin iftar programları düzenlemesi ve insanların camilere gitmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Türkiye'deki uygulamalardan Pakistan'ın da örnek alabileceği hususlar olduğuna değinen Naeem, görev süresi boyunca kültürel etkileşime önem verdiklerini vurguladı.

Pakistan'daki iftar sofralarının vazgeçilmezleri

Naeem, Başkonsoloslukta düzenlenen iftar programlarında Pakistan mutfağını tanıttıklarını, yemeklerin Türk damak tadından farklı ve baharatlı olmasına rağmen ilgi gördüğünü ve beğenildiğini aktardı.

Pakistan'daki geleneksel iftar sofralarına ilişkin bilgi veren Naeem, samosanın yanı sıra "fruit chart" (meyve salatası) ve "pakora"nın da vazgeçilmez olduğunu anlattı.

"Ramazanda iftar, Pakistan'da bu üç şey olmadan tamamlanmış sayılmaz." diyen Naeem, bunun dışında normal yemeklerin de sofrada yer aldığını dile getirdi.

"Pakistan dünyada en çok hayır yapan ülkelerden biri"

Naeem, ramazanın sadece oruç değil aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun altını çizerek, Pakistan'da hayır faaliyetlerinin bu dönemde zirveye ulaştığını ifade etti.

"Pakistan dünyada en çok hayır yapan ülkelerden biridir ama bu, ramazanda kat kat artar." diye konuşan Naeem, zekatın hem bireysel olarak hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığını anlattı.

Naeem, devletin de banka hesaplarından zekat kesintisi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını aktararak, ihtiyaç sahipleri için iftar organizasyonları düzenlendiğini ve gıda paketleri dağıtıldığını söyledi.

"Sadaka, çok yerleşmiş bir gelenektir." diyen Naeem, ramazanda pirinç, un ve bakliyat gibi temel gıdalardan oluşan paketlerin yoksullara ulaştırıldığını dile getirdi.

Naeem, bayram sabahı, çocukların büyüklerinden bayram harçlığı istemesinin Pakistan'da da bir gelenek olduğunu da sözlerine ekledi.

Ramazanın özü "fedakarlıktır"

Türkiye'deki ilk ramazanını geçirdiğini aktaran Naeem, çalışma hayatındaki düzenin de dikkatini çektiğini belirtti.

Naeem, Pakistan'da ramazanda mesai saatlerinin üç saat azaltıldığını ifade etti.

Ramazanın ruhunu tek kelimeyle ifade etmesi istendiğinde ise Naeem, Urduca "kurbani" kelimesini seçti.

Naeem, Türkiye'de ramazan atmosferini yaşamaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek "Kurbani fedakarlıktır. Paranızı, servetinizi ve rahatınızı başkalarına yardım etmek için feda edersiniz. Ramazanın özü budur." dedi.

Başkonsolos Naeem, tüm meslektaşlarına, dostlarına ve Türk halkına bereketli bir ramazan diledi.

