Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik
Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.
İslamabad
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.
- Tahıl koridoru için imzalar atıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl koridoru' planının icra ve denetimi İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleşecek
- Gıda krizinin çözümünde Türkiye’nin diplomasi zaferi
- Tahıl koridoru anlaşması sayesinde buğday fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.