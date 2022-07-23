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Dünya

Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.07.2022
Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

İslamabad

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

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