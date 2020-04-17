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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesiyle Pakistan'dan Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için 22 Nisan Çarşamba günü Türk Hava Yolları (THY) tarafından özel sefer düzenlenecek.

Behlül Çetinkaya   | 17.04.2020
Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da

İslamabad

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesiyle Pakistan'dan Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için 22 Nisan Çarşamba günü Türk Hava Yolları (THY) tarafından özel sefer düzenlenecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçici süreyle Pakistan'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelenler için 22 Nisan Çarşamba saat 19.05'te İslamabad-Ankara seferi yapılacak.

Uçuşa katılmak isteyen vatandaşlar, 20 Nisan Pazartesi saat 17.00'a kadar büyükelçilik sitesindeki formu doldurarak temsilciliklere başvurması gerekecek.

Türkiye'ye dönenler, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

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Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da
CANLI - Sağlık Bakanı Koca konuşuyor

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