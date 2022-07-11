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Dünya

Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Pakistan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.07.2022
Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

İslamabad

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştıran Türk STK’ler bayram boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf etti.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahor, Ravalpindi Bhattian, Sahival ve Haripur şehirlerinde ihtiyaç sahipleri için 300 büyükbaş kurban kestiklerini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç̧ sahipleri için "Bir Hisse Mutluluk" diyerek yola çıktıklarını dile getirdi.

Kavaktan, Azad Cammu Keşmir, Muzafferabad, Karaçi, Bahavalnagar, Ravalpindi, Haripur ve Çitral de 250 büyükbaş kurban kestirerek 9 bin aileye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Beşir Derneği İç Ege Bölge Müdürü Suat Söğüt, yardım faaliyetleri için geldikleri Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde 5 bin aileye kurban yardımı dağıttıklarını ifade etti.

Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Koordinatörü Talha Uğurlu da Balakot şehrinde yardım dağıttıklarını ve 660 ailenin bundan faydalandığını belirtti.

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