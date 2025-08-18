Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya

Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle haziran sonundan bu yana ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 657'ye çıktı.

Ecem Şahinli Ögüç, Muhammet İkbal Arslan  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle haziran sonundan bu yana ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

Ankara/Cenevre

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, ülke genelindeki afetlerde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 657'ye yükseldiği, ölenlerin 171'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Kayıp 929 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, afetlerden en çok etkilenen Hayber Pahtunhva eyaletinde 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde 390, Pencap'ta 164, Gilgit Baltistan'da 32, Sind'de 28, Belucistan'da 20, Azad Keşmir'de 15 ve İslamabad'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yıl muson yağışlarının geçen yıla göre yüzde 50 ila 60 daha yoğun olduğu ifade edilen açıklamada, yağışların 22 Ağustos'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Pakistan'da eylül ayında iki yeni yağış dalgasının etkili olması öngörülüyor.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

DSÖ, yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a tıbbi malzeme ulaştırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzeme gönderdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pakistan'daki sel felaketine ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Pakistan'daki yıkıcı sel felaketinin birçok kişiyi etkilediğine işaret eden Ghebreyesus, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziye dileklerini iletti.

Ghebreyesus, "DSÖ, hükümetin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasını destekliyor ve 15 bin kişiyi tedavi etmek için tıbbi malzeme gönderdi." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında 351 kişi hayatını kaybetmişti.

