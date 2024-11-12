Dolar
34.37
Euro
36.53
Altın
2,600.64
ETH/USDT
3,290.20
BTC/USDT
89,250.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde nehre düşen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ayşe İrem Tiryaki, Zeynep Katre Oran  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Pakistan'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

MANSEHRA

Hükümet Sözcüsü Faizullah Farqan, ülkenin kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan düğün için hareket eden ve nehre düşen yolcu otobüsüne ilişkin açıklama yaptı.

İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğünü belirten Farqan, kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlara başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Benzer haberler

Pakistan'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da "tehlikeli" seviyedeki hava kirliliği uzaydan görünebilir hale geldi

BM, Pakistan'da hava kirliliğinin 11 milyon çocuğun sağlığını tehlikeye attığı konusunda uyardı

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Pakistan'da tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 26 kişi öldü

Pakistan'da tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 26 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet