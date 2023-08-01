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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56'ya çıktı.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

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