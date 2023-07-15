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Dünya

Pakistan'da selin vurduğu bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Pakistan'da selin vurduğu bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap’ın Lahor şehrine 60 kilometre uzaklıkta Hindistan sınırındaki Kasur bölgesinde sel etkili oldu.

Yetkililer, Kasur bölgesinde selin vurduğu köylerden son 6 günde 14 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağışların Belucistan ve Sind eyaletinde gelecek hafta boyunca devam edeceğini duyurarak sel ihtimaline karşı halkı uyardı.

Hindistan'daki şiddetli yağışlar da bu ülkeden Pakistan'a akan nehirlerin taşmasına yol açmıştı.

Muson yağmurlarının ardından Hindistan’ın Ravi Nehri üzerindeki barajlardan su bırakmasıyla Pakistan’da sınıra yakın köylerde 10 Temmuz'da insanların tahliye işlemi başlamıştı.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 25 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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