Dolar
38.62
Euro
43.81
Altın
3,396.99
ETH/USDT
1,763.30
BTC/USDT
94,760.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü. Olay yerinden yayındayız. C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. -VTR-
logo
Dünya

Pakistan'da güvenlik güçlerinin aracına yapılan saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait araca yönelik saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Pakistan'da güvenlik güçlerinin aracına yapılan saldırıda 7 asker hayatını kaybetti Fotoğraf: Hussain Ali/AA

Ankara

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kachhi bölgesinde Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırı düzenlediği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenlik güçlerine ait aracın el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgenin teröristlerden arındırılması için çalışmalar yürüttüğü ifade edilirken, saldırı nedeniyle "Hindistan ve vekil güçleri" suçlandı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

Benzer haberler

Pakistan'da güvenlik güçlerinin aracına yapılan saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da güvenlik güçlerinin aracına yapılan saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

Hindistan, "Buda'nın mücevherleri"nin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor

Hindistan hükümeti, eyaletlere sivil güvenlik tatbikatları yapma talimatı verdi

Hindistan'ın akışı kesmesi üzerine Chenab Nehri'nin Pakistan tarafında su çok azaldı

Hindistan'ın akışı kesmesi üzerine Chenab Nehri'nin Pakistan tarafında su çok azaldı
Pakistan: BMGK'nin görevi uzaktan çatışmaları izlemek değil, engellemektir

Pakistan: BMGK'nin görevi uzaktan çatışmaları izlemek değil, engellemektir
BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Hindistan ve Pakistan'a "uçurumun kenarından" dönmeleri çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Hindistan ve Pakistan'a "uçurumun kenarından" dönmeleri çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet