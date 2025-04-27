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Dünya

Pakistan'da güvenlik güçleri Afganistan sınırında 54 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin, Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesindeki operasyonda 54 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Dilara Karataş  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Pakistan'da güvenlik güçleri Afganistan sınırında 54 militanı etkisiz hale getirdi

Ankara

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan'dan ülkeye girmeye çalıştığı belirtilen militanlara yönelik operasyon düzenlediği duyuruldu.

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Kuzey Veziristan'da güvenlik güçlerinin, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 54 militanı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin Pakistan'da "terör eylemleri" gerçekleştirmek amacıyla gönderildiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetimi "Pakistan'ın terörle mücadele operasyonlarında dikkatini dağıtmaya çalışmakla" suçlandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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