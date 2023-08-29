Dolar
26.62
Euro
28.78
Altın
1,924.11
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,974.00
BIST 100
7,966.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası ertelenerek, Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Melike Pala  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi

Ankara

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı.

Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos’ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti.

Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf
İçişleri Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı videosu
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütünün intikam planını polis bozdu
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
Van'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Hindistan ile Pakistan arasındaki buzları eriten rekabet

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Hindistan ile Pakistan arasındaki buzları eriten rekabet

Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi

DSÖ, çocuk felci salgını riski nedeniyle Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı

Pakistan'ın kuzeyinde sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Pakistan'ın kuzeyinde sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi
UNICEF: Pakistan'da geçen yılki sellerden etkilenen yaklaşık 4 milyon çocuğun temiz suyu yok

UNICEF: Pakistan'da geçen yılki sellerden etkilenen yaklaşık 4 milyon çocuğun temiz suyu yok
Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet