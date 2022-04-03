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Dünya

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.04.2022
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı

İslamabad
Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han’ın çağrısının ardından Meclisin feshedildiğine ilişkin resmi bildirim yaptı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

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