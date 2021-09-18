Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,470.20
BTC/USDT
48,372.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı

Pakistan Başbakanı İmran Han, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlatıldığını açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.09.2021
Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

İslamabad

Başbakan İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Afganistan’ın komşularıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de yaptıkları görüşmeler ve özellikle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı uzun toplantı sonrası Afganistan’da aralarında Taciklerin, Hazaraların ve Özbeklerin bulunduğu kapsayıcı bir hükümet için Taliban ile diyalog başlattığını duyurdu.

Han, 40 yıllık çatışmanın ardından bu kapsayıcılığın Afganistan’da barışı ve istikrarı sağlayacağını bunun Afganistan ve bölgenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han’ın duyurusu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmasının ardından geldi. Zirve kapsamında Han, Çin, Rusya, İran ve Tacikistan'ın lider ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Han, dün Duşanbe'de yaptığı açıklamada, Taliban’a tüm etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı siyasi yapı için verilen sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunarak bunun Afganistan’da istikrar için önemli olduğunu kaydetmişti.

Taliban’ın 7 Eylül'de ilan ettiği "geçici hükümet"te 30 Peştun, 2 Tacik ve 1 Özbek "bakan vekili" yer aldı. Taliban’ın ilan ettiği hükümet, şimdiye kadar herhangi bir devlet tarafından tanınmadı. Uluslararası toplum, Taliban’dan azınlık topluluklarının ve kadınların hükümette temsilini talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

Benzer haberler

Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı

Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı

Pakistan'dan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı

Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresi 6 ay uzatıldı

Putin, Afganistan’ın inşasında harcamaların çoğunu ABD ve NATO ülkelerinin üstlenmesi gerektiğini söyledi

Putin, Afganistan’ın inşasında harcamaların çoğunu ABD ve NATO ülkelerinin üstlenmesi gerektiğini söyledi
Afganistan'da kurulan 'Bush Pazarı'nda Çin hakimiyeti

Afganistan'da kurulan 'Bush Pazarı'nda Çin hakimiyeti
ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti