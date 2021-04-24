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Dünya, Koronavirüs

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 908 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 790 bin 16’ya yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı,Ömer Faruk Yıldız,Ahmet Furkan Mercan   | 24.04.2021
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

İslamabad

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ölenlerin sayısı 157 artışla 16 bin 999’a, iyileşenlerin sayısı 686 bin 488’e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 544 artarak 1 milyon 636 bin 792’ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artarak 44 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 953 artarak 1 milyon 492 bin 322’ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 717 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 390 bin 252'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 292 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 365 bin 900 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1426'ya ulaştı.

Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 606 artarak 564 bin 460’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 9 bin 939’a yükseldi.

Son bir günde 92 bin 859 kişiye virüs testi yapılırken 3 bin 360 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 837 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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