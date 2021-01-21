Euro
8.95
Dolar
7.36
BIST 100
1,564.83
Altın
1,861.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni 'Keşmirli' liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Hindistan'ın cezaevindeki Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i serbest bırakması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.01.2021
Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni 'Keşmirli' liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı

İslamabad

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Guterres'e yazdığı mektupta, "Hindistan'ın işgaline" direnen siyasi liderlerin Yeni Delhi yönetiminin "zulmüne maruz kaldığını" ve bu durumun cezaevindeki politikacıların temel insan haklarına yönelik büyük bir hak ihlali olduğunu belirtti.

Mektubunda, Malik'in eşi Maşal Malik'in sağlık durumu kötüleşen kocasının salıverilmesine yönelik talebini de aktaran Akram, BM Genel Sekreteri'nden Hindistan'ın JKLF liderini serbest bırakması için girişimde bulunmasını istedi.

2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında, "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Virüsün mutasyona uğramasını ciddiye almak gerekiyor
Aydın'da 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
Macaristan'dan AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay
Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Benzer haberler

Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni 'Keşmirli' liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı

Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni 'Keşmirli' liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, Hint yönetiminin İslamofobik politikalarını eleştirdi

Pakistan'da Türkiye'yi Urduca konuşan halklara tanıtacak haber sitesinin resmi açılışı yapıldı

İslamabad’da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı

İslamabad’da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı
Pakistan, Çin menşeli Sinopharm aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

Pakistan, Çin menşeli Sinopharm aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi
Katar ile Pakistan askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar ile Pakistan askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü